Bonus nido Inps da restituire | cosa sta succedendo

Il Bonus nido INPS, una misura pensata per sostenere le famiglie, sta creando preoccupazione: molte famiglie di Altavilla Silentina hanno ricevuto richieste di restituzione dei fondi percepiti, spesso superiori ai 10.000 euro. Una situazione che rischia di generare forte disagio sociale e incertezza. Ma cosa sta davvero succedendo? Scopriamolo insieme e quali sono i prossimi passi da conoscere in questa complicata vicenda.

Il Bonus asilo nido va restituito: questa, in sintesi, l’istanza che l’ Inps ha inviato a decine di famiglie della provincia di Salerno. Il corto circuito amministrativo, che ha colpito con particolare durezza il piccolo comune di Altavilla Silentina, rischia di causare un’ondata di disagio sociale dal momento che alcune famiglie si sono viste chiedere indietro importi che superano i 10.000 euro e che devono essere saldati entro 30 giorni dalla notifica. Chi deve restituire il Bonus asilo nido. Le motivazioni fornite dall’ Inps parlano di una “ indebita percezione “, ma le famiglie coinvolte lamentano di aver seguito il corretto iter amministrativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus nido Inps da restituire: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: bonus - nido - inps - restituire

Bonus mamme 480 euro e non solo, ecco tutte le misure per le lavoratrici: carta per i nuovi nati, assegno unico, bonus asilo nido e congedi parentali potenziati - Se sei una mamma lavoratrice, preparati a una vera rivoluzione nel sostegno economico: dal bonus da 480 euro alle misure per i nuovi nati, assegni, asili e congedi potenziati, tutte le novitĂ che fanno la differenza.

+++ ASILI NIDO, L'INPS RIVUOLE I SOLDI DEI BONUS +++ In diversi comuni del Salernitano sta montando la protesta dei genitori ai quali l’INPS ha richiesto la restituzione integrale del bonus nido, per cifre che in alcuni casi superano i 13.000 euro. Le famigl Vai su Facebook

Altavilla. L'Inps chiede restituzione del bonus nido https://cronachesalerno.it/altavilla-linps-chiede-restituzione-del-bonus-nido/… https://cronachesalerno.it/altavilla-linps-chiede-restituzione-del-bonus-nido/?fsp_sid=25585… Vai su X

Bonus Nido, dall’Inps decine di richieste di restituzione nel Salernitano: cosa sappiamo; Bonus nido Inps da restituire: cosa sta succedendo; L'Inps chiede restituzione del bonus nido, genitori in rivolta.

Bonus Nido, dall’Inps decine di richieste di restituzione nel Salernitano: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus Nido, dall’Inps decine di richieste di restituzione nel Salernitano: cosa sappiamo ... Segnala tg24.sky.it

L'Inps chiede restituzione del bonus nido, genitori in rivolta - Decine di richieste di restituzione del Bonus Nido ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, da parte dell'Inps, con comunicazioni formali con cui viene richiesto il rimborso integrale delle so ... ansa.it scrive