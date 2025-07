Diogo Jota morto in un incidente stradale il portoghese aveva 28 anni

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante portoghese del Liverpool, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a soli 28 anni. La notizia ha colpito profondamente fan e compagni, lasciando un vuoto incolmabile. Appena sposato e prossimo a iniziare la sua dodicesima stagione professionale, Jota se ne va troppo presto, portando con sé ricordi indelebili e dolore immenso.

Deceduto anche il fratello dell'attaccante di Liverpool e Portogallo ROMA - Si era sposato pochi giorni fa e a breve avrebbe iniziato la sua dodicesima stagione da professionista. Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool, è morto a seguito di un incidente stradale nei pressi di Zamora, in Spa.

