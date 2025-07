Morte Diogo Jota Yildiz omaggia il portoghese | il giovane turco ricorda il compianto attaccante con un messaggio commovente – FOTO

La tragica scomparsa di Diogo Jota, giovane stella del Liverpool, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore degli appassionati di calcio. Il portoghese, simbolo di talento e passione, è stato ricordato con un messaggio commovente dal numero 10 della Juventus, che ha voluto omaggiare il compianto attaccante con parole piene di affetto e rispetto. In un gesto di solidarietà e ricordo, il calcio si unisce nel pianto e nella memoria di un talento troppo presto scomparso.

Morte Diogo Jota: il numero 10 bianconero commemora l'attaccante portoghese del Liverpool, Diogo Jota, morto in un'incidente stradale. La tragica morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool, ha sconvolto il mondo del calcio, lasciando un grande vuoto nel cuore di tutti. La notizia dell'incidente stradale, che ha coinvolto il 28enne portoghese e suo fratello AndrĂ© Jota, ha scosso profondamente la comunitĂ calcistica. Yildiz, giovane talento della Juve, ha voluto rendere omaggio al compianto calciatore con un messaggio toccante attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, in cui ha condiviso una foto in bianco e nero.

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

