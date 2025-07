Piazza Duomo in Giunta ok alla Variante | passo in avanti per rifunzionalizzazione dell’area

La città fa un passo avanti deciso verso la rinascita di piazza Duomo. Con l’approvazione della variante urbanistica da parte della Giunta, guidata dal sindaco Clemente Mastella, si avvia una nuova fase di rifunzionalizzazione dell’area, respingendo le osservazioni e consolidando il progetto. Ora, il provvedimento passa alla Provincia per l’ultima verifica, segnando un importante traguardo nel processo di riqualificazione urbana e miglioramento della vivibilità cittadina. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi!

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alla delibera con la quale si prende atto che in merito alla variante urbanistica per l'intervento di rifunzionalizzazione di piazza Duomo sono state analizzate e respinte due osservazioni. Il provvedimento dunque conferma lo strumento urbanistico adottato il 24 febbraio scorso. La variante andrà ora all'esame della Provincia per la verifica di compatibilità con il Ptcp (Piano territoriale di coordinamento territoriale) e successivamente in Consiglio comunale per la definitiva adozione. "E' un ulteriore passaggio – scrivono in una nota il sindaco Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – per concretizzare un intervento che ridarà vita ad un vuoto urbano in un'ottica di autentica rigenerazione.

