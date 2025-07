L’impronta 33? Non è di Andrea Sempio Come i periti della famiglia Poggi sono arrivati a dirlo

In un caso che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia per quasi due decenni, la recente analisi degli esperti della famiglia Poggi ha fatto luce su un dettaglio cruciale: l’impronta 33. Questa scoperta ribalta le certezze e riaccende il dibattito sulla verità di quella tragica notte a Garlasco. Ora, l’ombra di questo segno potrebbe finalmente portare chiarezza. Ma cosa nasconde davvero questa traccia?

Garlasco (Pavia) – Non c’è più alcun velo a coprire lo scontro, aperto e palese, fra i legali della famiglia di Chiara Poggi, massacrata nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, e la Procura di Pavia, che indaga contro l’amico del fratello della vittima, Andrea Sempio. Questa volta lo scontro riguarda l’ormai famigerata impronta 33, quel segno di un palmo della mano, rilevato già 18 anni fa sulla parete della scala dove fu trovato il cadavere. Lo scontro. Nel 2007 non si trovarono elementi per attribuirla a nessuno, oggi per i consulenti dattiloscopici dei pm apparterebbe ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’impronta 33? “Non è di Andrea Sempio”. Come i periti della famiglia Poggi sono arrivati a dirlo

Garlasco: impronta 33 e impronta 10 collegano Andrea Sempio all’omicidio in concorso - A Garlasco, le impronte 33 e 10 collegano Andrea Sempio all'omicidio in concorso. Nel 2007, una macchia viola trovata sui muri di una villetta sembrava insignificante, ma dopo 18 anni diventa cruciale.

Delitto di #Garlasco: “Le consulenze della difesa di Andrea Sempio e dei legali della famiglia Poggi sull’impronta 33 sono di parte, così come la consulenza della Procura”. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. #chilhavisto?https://bit.ly/3QHXf Vai su X

