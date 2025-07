Arresto per spaccio in Bolognina | in auto aveva un chilo di cocaina

Una scoperta shock scuote Bologna: un uomo di 34 anni è stato arrestato con un chilo di cocaina nascosto in auto durante un normale controllo stradale. Un'operazione che evidenza ancora una volta la lotta delle forze dell’ordine contro il traffico di droga nelle nostre città. L’arresto rappresenta un importante passo avanti nella tutela della sicurezza pubblica e nella lotta contro il crimine organizzato.

Bologna, 3 luglio 2025 – E’ finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un automobilista, arrestato in Bolognina: in macchina aveva un ‘panetto’ da un chilo di cocaina. I carabinieri della stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 34enne albanese, residente nel foggiano, durante un controllo alla circolazione stradale che i militari stavano effettuando per le strade del Quartiere Navile: alla vista dell’automobilista sospetto al volante di un’Audi A4 Avant, in via Marcantonio Franceschini, i carabinieri si sono avvicinati e hanno invitato il conducente a fermarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arresto per spaccio in Bolognina: in auto aveva un chilo di cocaina

