Checco Zalone conferma l' uscita del nuovo film il 25 dicembre Così intercetto il pubblico che esce da Avatar

Il conto alla rovescia è iniziato: Checco Zalone ha ufficialmente confermato l’uscita del suo nuovo film, "Buen Camino", il 25 dicembre, proprio mentre il pubblico usciva da Avatar. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della commedia e non solo, distribuito da Medusa, che promette di sorprendere e divertire. Restate sintonizzati, perché questa pellicola si preannuncia come uno dei grandi eventi cinematografici delle festività natalizie!

Checco Zalone show alle Giornate di Cinema di Riccione, il comico è apparso in un video registrato svelando l'uscita del nuovo film, che punterà a catturare il pubblico di Avatar. all'uscita dalla sala. Uscirà il 25 dicembre distribuito da Medusa il nuovo film di Checco Zalone, il preannunciato Buen Camino. Del film sappiamo poco o niente, ma a confermare ufficialmente l'uscita è stato lo stesso Zalone, che ha introdotto il film in un video registrato mostrato durante la presentazione del listino Medusa a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione. Il comico pugliese si è rivolto agli esercenti con ironia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Checco Zalone conferma l'uscita del nuovo film il 25 dicembre "Così intercetto il pubblico che esce da Avatar"

In questa notizia si parla di: film - zalone - uscita - checco

