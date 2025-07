Juno Hair catena di saloni beauty coreani è pronto a passare a Blackstone

Juno Hair, la rinomata catena di saloni beauty coreani, si appresta a un’importante svolta: la colosso statunitense del private equity Blackstone è pronta ad acquisirla, in un’operazione da circa 590 milioni di dollari. Questa mossa strategica segna un nuovo capitolo per il gruppo, che si prepara a espandere la sua influenza internazionale e rafforzare la propria presenza nel settore beauty. Juno Hair passa a un nuovo proprietario, aprendo le porte a opportunità senza precedenti...

Blackstone, colosso statunitense del private equity, è pronto ad acquisire Juno Hair. Si tratta della principale catena premium di saloni di parrucchieri della Corea del Sud. L'acquisizione, importantissima per il portafogli dell'azienda, è un'operazione che potrebbe valere circa 590 milioni di dollari. Infatti, l'operazione valuterebbe il gruppo coreano circa 800 miliardi di won, che sarebbe 20 volte l'ebitda della società. Juno Hair passa a Blackstone: la rivincita della haircare coreana. Ancora non sono noti tutti i dettagli dell'operazione, ma secondo indiscrezioni, sarebbe stata proprio Blackstone a manifestare l'intenzione di acquisire l'intera partecipazione detenuta dal fondatore e CEO Kang Yun-seon (e dalle parti a lui collegate).

