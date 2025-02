Notizie.com - Sanremo, Olly è già pronto per un duetto e per la hit estiva: ecco con chi. “Spero che la mia vita non cambi di un centimetro”

“È stata una settimana impegnativa, è stato tutto stupendo. Lucio è una persona incredibile, ci siamo già messi d’accordo per vederci in studio”.è giàper une per la hitcon chi. “che la mianondi un” (ANSA FOTO) – Notizie.comSono le prime parole di, nome d’arte di Federico Olivieri, il cantante 23enne di Genova che ieri si è aggiudicato l’edizione numero 75 del Fl di. “Appena ho cantato sono andato subito dai miei amici, – ha raccontato il giovane – non pensavo di tornare”.Subito dopo la vittoria, insomma,ha già parlato di una probabile prossima collaborazione con l’altro cantante con cui si è giocato la finale, Lucio Corsi. Come già accaduto gli scorsi anni con numerose hit firmate da più cantanti in gara a, i due saranno in studio per registrate un nuovo successo.