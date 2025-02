Biccy.it - Elodie arrabbiata dopo l’esibizione? Video backstage: “Vestito strappato”

L’ultima esibizione cheha fatto di Dimenticarsi Alle 7 al Festival di Sanremo è finita stranamente sottotono con una platea poco generosa di applausi e lei che ha lasciato il palco senza troppi ringraziamenti. Quando si è poi sparsa la notizia che ha rifiutato di presentarsi alla consueta intervista post esibizione a RaiRadio2 è scattato l’allarme: cosa è successo?A rispondere a questa indiscrezione è stata l’ennesima fonte anonima che ha scritto a Deianira Marzano (la stessa, forse, che le ha detto del cacca-gate?) e che in suo supporto le ha inviato pure unin esclusiva. “Non so se hai notato stranezza in, ha stonato un paio di volte e non è da lei. A un certo punto si stava mettendo a piangere ed è uscita scoglionatissima. Questo in diretta tv. Ti allegoe foto da dietro le quinte“.