I rapporti Usa-Europa. Mai così in basso dal 1945. E Riad scala posizioni

Roma, 15 febbraio 2025 – In “Guerra e pace” il conte Rastopcin dice in un pranzo a casa del principe Bolkonskji che Napoleone si comporta con l’come un corsaro su una nave catturata. Se si sostituisce il nome di Napoleone con quello di Trump, la valutazione, magari un po’ meno ruvida, non cambia. Siamo un’Unione di 450 milioni di abitanti, 110 milioni in più degli Stati Uniti. Siamo orgogliosi della nostra storia, della nostra civiltà e anche del nostro livello economico e tecnologico. Ma mai come in questo momento abbiamo avuto la percezione di essere un nano politico. Trump parla con Putin senza dirci niente e anche quando ci farà sapere qualcosa saremo irrilevanti. Eppure l’Ucraina è in. È stata invasa dalla Russia tre anni fa accendendo una guerra che ha prodotto centinaia di migliaia di morti.