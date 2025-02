Sport.quotidiano.net - Bove, parla l’inventore del defibrillatore che l’ha salvato: “Può tornare a giocare, regole da rivedere”

Firenze, 15 febbraio 2025 – Prima il ministro dello sport Andrea Abodi (“Voglio capire se per lui ci sono soluzioni in Serie A”), poi, soprattutto il cardiologo Riccardo Cappato, aprono spiragli importanti sul futuro agonistico anche in Italia del centrocampista della Fiorentina Edoardo, dopo il malore che lo colse durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre e il successivo intervento per dotarlo di unsotto cute. Un impianto che, secondo leattuali, gli impedirebbe diin Italia, a differenza di quanto accade, per esempio, in Inghilterra. Cappato (direttore del Centro di Aritmologia clinica ed Elettrofisiologia dell'Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni) è il detentore del brevetto delsottocute. L'esperto assicura che "con questi dispositivi è possibile continuare a praticare sport ai massimi livelli" e chiede la revisione di un veto in molti casi ingiustificato.