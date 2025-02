Ilrestodelcarlino.it - Sant’Ilario-Canossa la sfida più calda

Ricco programma in DR2, dove va in scena la quarta di ritorno. Si comincia alle 21 da Castelnovo Monti (2) per il match salvezza col Nubilaria (6), mentre un quarto d’ora più tardi la Go Basket (6) riceve Luzzara (18); alle 21,30 tocca alla capolista Saturno Guastalla (26), impegnata a Bagnolo nella tana dell’Heron (16), mentre le inseguitrici Sampolese (20) e Gazze(20) fanno visita, rispettivamente, a Campagnola (12) e(18), con quest’ultimo che può considerarsi il campo più caldo della giornata. Alle 21,45, infine, spazio al match del PalaAeB tra Icare Cavriago (18) e Bibbianese (4), coi padroni di casa naturali favoriti. Nel girone C la palestra cittadina dello Scaruffi ospita alle 21,15 il derby tra Berrutiplastics Torre (18) e una Castellarano (12) in crisi; alla stessa ora la Pallacanestro Scandiano (10) ospita la Scuola Basket Samoggia (8), mentre alle 21,30 il fanalino Gelso attende il MoBa Sasso (10).