Puntomagazine.it - Contrasto ai Reati Ambientali: I Carabinieri denunciano 3 persone e sequestrano 2 officine meccaniche.

Leggi su Puntomagazine.it

Intensificati i controlli suiin Irpinia: denunce e sequestri per violazioni inIn queste settimane, a seguito dell’accordo stipulato presso l’Aula Magna del “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino l’11 nov. 2024, il Comando Provinciale deidi Avellino in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e in sinergia con i reparti speciali dell’Arma, stanno conducendo una serrata attività diaiin materia ambientale, al fine di preservare l’immenso patrimonio ambientale e paesaggistico dell’Irpinia.In tale contesto, negli ultimi giorni, le Stazionidi Frigento e di Sant’Angelo all’Esca in collaborazione con i NucleiForestali di Volturara Irpina e di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno ispezionato varieubicate tra la Valle del Medio Calore e la Valle Ufita.