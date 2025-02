Ilrestodelcarlino.it - Addio Remo Paliotti, storico direttore tecnico del teatro Ventidio Basso

La città di Ascoli piange la scomparsa didele nell’organizzazione degli eventi, in particolare in occasione del Villaggio di Natale con Walter Calcagni dell’Agenzia Simbiosi., 69 anni, da alcuni anni era andato in pensione e amava andare in mare con la sua barca. Un buon passato da calciatore con I ‘Fratelli Orsini’, amante delle moto e dello sci, era stato anche un apprezzato musicista. Sfilava nel corteo della Quintana con il gruppo comunale e amava la vita. La salma rimarrà nella Casa Funeraria Damiani fino a poche ore prima del rito funebre che verrà celebrato domani alle 15 nella chiesa di San Pietro Martire. Valerio Rosa