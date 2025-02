Sport.quotidiano.net - Pallamano, serie a gold. Camerano corsara. Tedesco, esordio felice

Leggi su Sport.quotidiano.net

pressano 3134 PRESSANO: Loizos, Facchinelli, Villotti, Rossi N. 2, D’Antino 5, Rossi F. 3, Mazzucchi, Pilati, Hamouda 5, Piffer C., Piffer L., Moser N. 2, Vagnoni 6, Soria 2, Fraj 6, Folgheraiter All. Dumnic: Carloni A., De Grandis 2, Bilò 2, Laera 12, Ballerini 1, Dello Vicario Giacinti, Marinelli, Jdidi, Coppari, Boschetto 7, Cirilli 3, Vilarò 2, Belardinelli 5, Rossi, Lasca, Gambini. All.Arbitri: Riello – Panetta Laespugna il campo del Pressano. I gialloblu, con una prova di sostanza e qualità, conquistano due punti pesanti su un campo difficile con coach Beppeche fa il suonel migliore dei modi. Nonostante una squadra rimaneggiata,mostra carattere e determinazione, sorretta da un Laera in stato di grazia e riesce a smuovere così la sua classifica per la corsa alla salvezza.