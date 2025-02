Gqitalia.it - Elodie: Dimenticarsi alle 7 a Sanremo 2025

Scordarsi diè impossibile, il contrario. lo espone il brano che porta a7. La cantante torna in gara per la quarta volta, con una canzone avvolta nella malinconia. Scritta da Davide Petrella, Davide Simonetta e dalla stessa, sarà il primo estratto dell’album in uscita in primavera.ha definito7 «un dramma», che fin dal titolo fa riferimento a un orario specifico della mattina, quello in cui, forse per non ricadere in una trappola sentimentale oppure per evitare di farsi illusioni, si cerca di prendere le distanze dalla memoria di qualcosa che è successo in una notte trascorsa fuori.7Così di un giorno qualunqueMentre si parla di nienteLì seduti in un barPuò capitare a chiunqueMai a noi noNonostante il divertimento notturno, non è facile, al mattino, lasciarsispil passato, perché certe emozioni sono difficili da lasciar andare.