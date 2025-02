Iodonna.it - È la campagna "Facciamolo in classe" di Save The Children

(video Ansa, testo Redazione Online) In occasione della pubblicazione della ricerca L’educazione affettiva e sessuale in adolescenza: a che punto siamo?Theha assoldato Aurora Ramazzotti per unadal titolo eloquente, “in”. Nel video, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha messo alla prova ragazze e ragazzi di varie generazioni con un quiz sulla sessualità e l’affettività. Leggi anche › Incinta a 14 anni per una Sex roulette. Così funziona il sesso dei giovani, tra challenge e realtà Il quiz di Aurora Ramazzotti sulla sessualità per lain” diTheRealizzata con IPSOS e pubblicata alla vigilia di San Valentino, l’indagine diTheesplora i temi della consapevolezza di adolescenti e genitori riguardo a sessualità e affettività, salute e accesso ai servizi, compreso il ruolo del digitale e degli agenti educativi, come la famiglia e la scuola.