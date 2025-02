Chietitoday.it - Via Fieramosca a Chieti, un residente: "Dopo un anno la situazione non è migliorata, ma addirittura peggiorata"

Leggi su Chietitoday.it

Undi via, nei pi del cimitero di, segnala: "A distanza di undal vostro precedente articolo sulla condizione di via, lanon solo non è, ma è. Le buche presenti nel manto stradale sono aumentate sia in.