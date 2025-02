Sololaroma.it - Porto-Roma, probabili formazioni: Pellegrini torna dal 1?

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria per 1-0 con il Venezia è già diventata un ricordo per la. I giallorossi sono riusciti a rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e guardano ora al futuro, con una ritrovata consapevolezza. Il focus si sposta ora sull’Europa League, una competizione da onorare al massimo. L’obiettivo è quello di staccare il pass per gli ottavi di finale, passando indenne i playoff. I capitolini avranno un giorno di riposo oggi 10 febbraio e dovranno poi pensare alla prossima gara con il, in programma giovedì 13 febbraio alle 21:00 allo stadio Do Dragao. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri è consapevole che ighesi abbiano esperienza europea da vendere e non lasceranno nulla al caso. Il coach di Testaccio si affiderà al suo miglior undici, a quei titolari che tanto lo hanno aiutato nell’arco della sua gestione.