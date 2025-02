Justcalcio.com - Tuttosport – “Che errore! Perché il Var non interviene?”

2025-02-09 00:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di:TORINO – Quinto pareggio nelle ultime 6 partite per il Torino che si fa rimontare chiudendo 1-1 in casa contro il Genoa mantenendo un punto di vantaggio (28 a 27) proprio sul Grifone. Le parole di Paolo Vanoli nel post-partita: “Cosa è mancato? I dettagli, mancano i dettagli,come hai detto te, secondo noi abbiamo fatto un primo bene, un fatto bene, però oltre l’1-0 potevamo capitalizzare meglio alcune situazioni e gli dobbiamo diventare più bravi. Secondo tempo, ho detto che il Genoa era una squadra che ho visto tante partite uscivano in secondo tempo. Gli ho detto di stare molto attenti, infatti come è accaduto mi dispiace molto. In uscita abbiamo fatto unche non possiamo commettere per la partita che abbiamo fatto, che ci porta via due punti che penso che nel contesto di 90 minuti ci meritavamo.