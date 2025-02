Juventusnews24.com - Juventus, quanto è stata importante la vittoria contro il Como? Eguagliato quel dato che non accadeva da novembre

di RedazioneNews24lail? La statistica dopo i tre punti conquistati dai bianconeriI tre punti conquistati dalla Juve sul campo delvalgono tantissimo. La doppietta di Kolo Muani ha permesso ai bianconeri di restare attaccati ai primi posti della classifica e di tornare a vincere due match consecutivi,che non si verificava dallo scorso.?STATISTICA – «Laha vinto due match di fila in campionato (vs Empoli e) per la prima volta dallo scorso(vs Udinese e Torino incaso)».Leggi sunews24.com