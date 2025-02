Inter-news.it - Zancan: «Nessuno si aspettava la sconfitta dell’Inter! Difficoltà»

Leggi su Inter-news.it

Nel post-partita di Fiorentina-Inter ha parlato Federicoa proposito delladei nerazzurri. L’Inter perde la possibilità di raggiungere il Napoli capolista.– Nel post-partita di Fiorentina–Inter, Federicosi è espresso così a Sky Sport : «siuna. Anche nella partita con il Milan ci sono state delleperò abbiamo visto la solita Inter nel secondo tempo. Stasera non si è visto quasi niente di quello che conosciamodal punto di vista offensivo. Una squadra che non ha mai trovato il modo di attaccare con qualità il baricentro basso della Fiorentina. In difesa ha subito dei gol simili a quelli presi ad inizio stagione quando la condizione non era al meglio»Fiorentina-Inter termina con unainaspettata per i nerazzurriSITUAZIONE PSICOLOGICA – Il giornalista parla del contraccolpo psicologico che potrebbe avere ladi Firenze ai danni dei nerazzurri: «Adesso cambia la situazione psicologica nel duello con il Napoli per la lotta scudetto.