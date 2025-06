Le indecenti disuguaglianze e il bisogno di dirlo

Le disuguaglianze indecenti sono un tema che richiede voce e azione, perché troppo spesso il divario tra ricchi e poveri rimane innominabile. Mentre alcuni spendono cifre astronomiche per il matrimonio, altri, con proporzioni simili, potrebbero fare molto di più per cambiare le cose. È giunto il momento di parlare e agire: le ingiustizie non possono più essere ignorate.

Ha speso un sacco di soldi, ma comunque non più dello 0,01 percento del suo patrimonio per sposarsi. Con la stessa proporzione, per fare come Jeff Bezos a Venezia, l’italiano . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Le indecenti disuguaglianze e il bisogno di dirlo

