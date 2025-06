Marotta | Stagione che deve inorgoglire Obiettivi? Asticella alta

Marotta, con il suo consueto spirito di leadership, guarda avanti con orgoglio e ambizione. Nonostante la sconfitta contro il Fluminense, la stagione si conclude con obiettivi raggiunti e un capitale di esperienza che alimenta la voglia di migliorare. Con un occhio rivolto alle prossime sfide, la squadra si prepara a tornare più forte, puntando in alto e mantenendo l’asticella sempre più alta. La strada verso il successo continua, e noi siamo pronti a seguirla.

Marotta si è espresso su Inter TV al termine della partita tra Inter e Fluminense, finita 0-2 per i brasiliani. Ecco com’è ha commentato la sconfitta. ORGOGLIO –: « Si è chiusa una stagione logorante, disputate 63 partite e deve essere una stagione che ci devo inorgoglire. Siamo arrivati secondi in alcune competizioni ed è importante. C’è stato dispendio di energie psico-fisiche notevoli, ora ricarichiamo le batterie presentandoci ai nastri di partenza con gli stessi valori che hanno contraddistinto le gesta di questo club. Gli obiettivi rimangono sempre i soliti, dobbiamo mantenere l’asticella alta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta: «Stagione che deve inorgoglire. Obiettivi? Asticella alta»

