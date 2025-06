Così i migranti restano merce per la propaganda

In un panorama politico spesso dominato dalla retorica e dalla propaganda, i migranti vengono strumentalizzati come merce di battaglia. Tra decreti flussi record e operazioni di sbarco sempre più controverse, il loro destino sembra dipendere più dalle strategie mediatiche che da un reale impegno umanitario. È imprescindibile interrogarsi su come queste narrative influenzino le politiche e le vite di chi cerca rifugio nel nostro Paese.

Per la retorica del governo, il pugno di ferro contro i migranti che sbarcano dal mare e i decreti flussi record per farli arrivare in aereo sono parte di uno

