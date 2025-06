Daddy la performance art di Niki de Saint Phalle esorcizza la violenza

Niki de Saint Phalle, artista eccezionale nota per le sue sculture vibranti e femminili, si confronta negli anni Settanta con un tema cruciale: la violenza. Attraverso la performance "Daddy", l’artista esorcizza le paure e gli abusi, trasformando l’arte in un potente gesto di protesta e liberazione. Un’opera che invita a riflettere e a trovare forza nella creatività , dimostrando come l’arte possa diventare strumento di resilienza e speranza.

Artista celebre in tutto il mondo massimamente per le sue coloratissime, neodadaiste e voluttuose sculture di donne (le Nanas), negli anni Settanta Niki de Saint Phalle decide di estendere la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Daddy», la performance art di Niki de Saint Phalle esorcizza la violenza

In questa notizia si parla di: niki - saint - phalle - daddy

Le cattive idee sono fantastiche! Intervista (impossibile) a Niki de Saint Phalle; Niki de Saint Phalle a Milano: una mostra racconta l’arte libera e irriverente della grande artista; Non solo ‘Nanas’: Niki de Saint Phalle regista.