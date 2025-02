Sololaroma.it - Venezia-Roma, probabili formazioni: torna Dovbyk. Gourna-Douath dal 1??

In casanon c’è tempo per ripensare alla sconfitta con il Milan, che ha causato l’eliminazione dalla Coppa Italia eliminando uno degli obiettivi stagionali. La formazione di Claudio Ranieri dovrà infatti focalizzarsi sul campionato, dove è attesa da una sfida in cui servirà sia reagire dopo il ko di mercoledì sia confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime giornate di Serie A. Nel lunch match delle ore 12.30 di domenica 9 febbraio, i giallorossi affronteranno il, con l’obbligo di conquistare i tre punti. A due giorni dalla gara con i lagunari, Ranieri è intervenuto in conferenza stampa, dando importanti indicazioni riguardo la gara di domenica, alla quale non prenderanno parte Hummels e Paredes. Ad entrambi infatti il tecnico di Testaccio ha concesso una vacanza, mentre qualcuno degli ultimi nuovi acquisti potrebbe scendere il campo al Penzo.