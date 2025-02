Romadailynews.it - Doppio appuntamento con la stand-up comedy al Teatro de’ Servi il 18 e 19 febbraio

con la-upalde’conLA GENOVESEdi e con Davide Avolio e Gennaro Madera18ORE 21YOKO YAMADAMARY POPPINS E I DONI DELLA MORTE19ORE 21DE’-ROMAcon la-upaldeil 18con LA GENOVESE di e con Davide Avolio e Gennaro Madera e il 19con YOKO YAMADA e il suo MARY POPPINS E I DONI DELLA MORTE.“La Genovese” è un viaggio poetico che esplora l’attesa in tutte le sue sfaccettature: dall’infanzia (l’attesa del diventare grandi) alle attese quotidiane più comuni, come un viaggio in autobus e l’attesa della cottura di un sugo che ci mette una intera notte; approfondendo anche quelle più profonde e significative della vita, come quella per l’amore “vero” o l’attesa di un ritorno nella terra che ci ha cresciuti e che è l’unica che possiamo davvero chiamare casa.