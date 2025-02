Spazionapoli.it - Conte leader in Serie A: l’allenatore azzurro si aggiudica un noto premio!

Napoli Calcio Ultimissime – Antoniocontinua ad essere protagonista inA.del Napoli siun.Il ritorno di AntonioinA continua a far sognare i tifosi.ha ribaltato totalmente i pronostici grazie al carattere trasmesso alla squadra negli ultimi mesi. Ad oggi, i partenopei occupano la prima posizione in classifica, motivo per il quale lo “scontro” con l’Inter potrebbe durare fino al termine del campionato. Intanto, però, il condottiero del gruppo si èto undel mese inA: l’annuncioAntonioè sul tetto d’Italia. Tale affermazione non è collegabile alla vittoria dello Scudetto, ma ai risultati raggiunti dal tecnico e dalla sua squadra nelle ultime settimane. Non a caso, la LegaA tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato che l’ex calciatore ha vinto come miglior allenatore del mese di gennaio.