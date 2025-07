Buon compleanno Paolo Cento Daniele Adani Martina Colombari

Oggi, 10 luglio, celebriamo un giorno speciale con una lista di festeggiati eccezionali! Tra musica, sport, moda e talento, ciascuno di loro rende questa giornata indimenticabile. Un compleanno non è solo un'età in più, ma un'occasione per riconoscere le passioni e le storie di vita che ci ispirano. Quindi, alziamo i calici e brindiamo a un nuovo capitolo ricco di successi e felicità !

Buon compleanno Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari, Maria Concetta Mattei, Francesco Giacobbe, Paolo Cento, Michele Serra, Federico Stragà , Sonia Aquino, Ciro Capuano, Simone Pesce, Giuseppe de Feudis, Mario Gomez, Alessia Mancarella, Luna Carocci, Elena Runggaldier, Alessandro Amici, Raffaele Maiello, Camilla Bini, Carmen Planotscher. Oggi 10 luglio compiono gli anni: Tony Fontò, chitarrista; Luciano Moggi, dirigente sportivo; Claudio Dini, architetto; Silvana Fachin Schiavi, politica; Franco Fontana, ex calciatore. Inoltre, festeggiano il compleanno: Maurizio Porro, giornalista, critico cinema e teatro; Giovan Battista Pienti, ex calciatore; Serena Vitale, scrittrice, traduttrice; Claudio Pascoli, sassofonista, arrangiatore; Felice Belisario, avvocato, politico; Franco Brevini, giornalista, critico letterario, saggista; Roberto Vasai, politico; Maria Fortuna Incostante, politica; Peter Gschnitzer, ex slittinista; Francesco Verdinelli, musicista, compositore, regista; Luisa Ottolini, fisica; Michele Serra, giornalista, scrittore, autore tv; Mario Zucca, attore, doppiatore, cabarettista; Maria Concetta Mattei, giornalista, conduttrice tv; Giuseppe Smorto, giornalista; Claudio Bernardi, ex bobbista; Lidia Broccolino, attrice; Silvano dal Seno, ex cestista; Sebastiano di Caro, ex pallanotista, allenatore; Francesco Giacobbe, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Paolo Cento, Daniele Adani, Martina Colombari

