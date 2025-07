Un chicco bonsai il nostro primo passo per il risotto spaziale

Immaginate un chicco di riso che sfida le stelle: il nostro primo passo verso un risotto spaziale. Marta Del Bianco (ASI) ha rivoluzionato il concetto di cereale, creando una nuova varietà pensata per le missioni spaziali. Ma come faremo a cucinare in orbita, dove l’acqua non bolle? La sfida è aperta, e la speranza di gustare un risotto su Marte diventa sempre più concreta.

Marta Del Bianco (Asi) ha creato un nuovo tipo di cereale: “Per arrivare su Marte dovremo coltivarlo sulle astronavi. Non abbiamo ancora trovato però un metodo per far bollire l’acqua in orbita”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Un chicco bonsai, il nostro primo passo per il risotto spaziale”

