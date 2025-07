Processo Ciro Grillo la parola ai difensori dei quattro imputati | La ragazza era consenziente

L’attesa si fa più intensa nel processo a Ciro Grillo e ai suoi coimputati, con le difese che si preparano a difendere la propria versione dei fatti. La ragazza, secondo gli imputati, era consenziente, ma il dibattimento prosegue tra testimonianze e ascolti di esperti. Tre giorni di udienza potrebbero decidere il destino dei quattro giovani genovesi: per loro, il pubblico ministero ha chiesto 9 anni di reclusione. La sentenza è attesa tra sabato o settembre, in un caso che tiene tutto il paese col fiato sospeso.

Tre giorni di udienza per gli avvocati dei quattro genovesi accusati di stupro di gruppo: per loro il pm ha chiesto 9 anni. La sentenza sabato oppure a settembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Processo Ciro Grillo, la parola ai difensori dei quattro imputati: “La ragazza era consenziente”

Il pm al tribunale: "Ciro Grillo e gli altri devono essere condannati a 9 anni per stupro". Dura richiesta della pubblica accusa al processo in corso ai quattro imputati genovesi per violenza di gruppo su una studentessa, nel 2019 a Porto Cervo.

