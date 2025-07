Caso Tramontano no alla giustizia riparativa per Impagnatiello | Non ha rielaborato l’omicidio

Il dibattito sulla giustizia riparativa si infiamma di fronte alla richiesta riguardante Impagnato, coinvolto nell’omicidio di Giulia Tramontano. I giudici sottolineano la mancanza di consapevolezza dell’imputato, e la famiglia della vittima rigetta l’idea, evidenziando come alcune ferite non possano essere semplicemente sanate con un percorso di riconciliazione. In questo scenario, si pone una domanda: la giustizia deve adattarsi alle esigenze di tutti, o ci sono limiti insormontabili?

"Nessuna consapevolezza" dicono i giudici del killer di Giulia Tramontano. E anche la famiglia della vittima nega il consenso.

Nel dolore e nelle polemiche che hanno scosso l'Italia, si apre un nuovo capitolo nel caso Giulia Tramontano.

