Rocca di Papa il paese che difende il papà killer | Un mite sconvolto dalla rabbia

Nel cuore dei Castelli Romani, Rocca di Papa si anima di emozioni forti e contrasti profondi. Un episodio sconvolgente ha scosso questa comunità: un uomo, già mite, ha reagito con violenza alla tragica perdita del figlio, uccidendo il pusher responsabile del suo tragico destino. La cittadinanza si divide tra dolore e solidarietà, ma “noi stiamo con lui”, perché in questo paese la giustizia si rende anche con il cuore.

Viaggio nel comune dei Castelli romani dove uno spazzino di 61 anni ha ucciso il pusher che aveva ammazzato di botte suo figlio per un debito di droga da 25 euro. “Noi stiamo con lui”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rocca di Papa, il paese che difende il papà killer: “Un mite sconvolto dalla rabbia”

In questa notizia si parla di: rocca - papa - paese - difende

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida (che era uscito di carcere 2 anni fa) Vai su Facebook

Rocca di Papa, il paese che difende il papà killer: “Un mite sconvolto dalla rabbia”; Il bosco si difende. L’ultima “terra comune” dei Castelli romani; Il progetto di Lady Dragotto su Amata: “Una rete politica per portarla a Roma”.

Rocca di Papa, il paese che difende il papà killer: “Un mite sconvolto dalla rabbia” - Viaggio nel comune dei Castelli romani dove uno spazzino di 61 anni ha ucciso il pusher che aveva ammazzato di botte suo figlio per un debito di droga da 25 ... Si legge su repubblica.it

Rocca di Papa, incontra il killer del figlio gli spara e lo uccide: i compaesani sono con lui. Franco Lollobrigida aveva 35 anni - In dialetto rocchigiano ossia degli abitanti di Rocca di Papa, piccolo centro appollaiato sui Castelli Romani, vuol ... Lo riporta ilmattino.it