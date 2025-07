Frode fiscale in Spagna Carlo Ancelotti condannato a un anno con la condizionale

Il mondo del calcio e dello spettacolo è da sempre sotto i riflettori, ma quando coinvolge personaggi di spicco come Carlo Ancelotti, le notizie si fanno ancora più clamorose. Il celebre tecnico italiano, oggi alla guida della nazionale brasiliana, è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione condizionale per frode fiscale commessa nel 2014. Questa vicenda solleva importanti quesiti sulla trasparenza e la legalità nel settore. Per analizzare nel dettaglio gli sviluppi, continuate a seguire.

Carlo Ancelotti Il Tribunale di Madrid ha condannato Carlo Ancelotti a un anno di reclusione con sospensione condizionale per frode fiscale relativa all’anno 2014, periodo in cui l’attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana allenava il Real Madrid. La sentenza riguarda il mancato pagamento delle tasse sui ricavi derivanti dai diritti d’immagine, per i quali Ancelotti è stato ritenuto colpevole di aver evaso circa 386.361 euro. Per quanto riguarda l’anno fiscale 2015, Ancelotti è stato invece assolto dall’accusa di frode fiscale, nonostante la Procura avesse contestato un’evasione complessiva superiore al milione di euro tra i due anni (2014 e 2015). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Frode fiscale in Spagna, Carlo Ancelotti condannato a un anno con la condizionale

