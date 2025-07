Thor morto l’eroe che diventa il dio più potente della marvel

Nel cuore della saga Marvel, il destino dei supereroi e delle divinità si intreccia in un vortice di potere e rivelazioni sorprendenti. Con Thor morto e Ares che si impone come nuovo sovrano dell’Olimpo, il panorama mitologico si trasforma profondamente. Questo articolo esplora gli ultimi sviluppi narrativi, svelando come queste figure divine influenzino il mondo Marvel e ridefiniscano i confini del potere sovrumano. L’ascesa di Ares apre una nuova era di conflitti epici e alleanze inattese.

Il mondo dei fumetti Marvel si arricchisce di un nuovo capitolo che coinvolge figure divine e poteri sovrumani. La saga di Miles Morales, in particolare, si confronta con divinità dell’Olimpo e con una rinnovata gerarchia tra gli dèi. In questo articolo vengono analizzati i recenti sviluppi narrativi, l’evoluzione delle potenze degli dei e le conseguenze sul panorama mitologico della casa editrice. l’ascesa di ares come sovrano dell’olympus. la rivelazione del nuovo Skyfather. Nel numero #35 di Miles Morales: Spider-Man, scritto da Cody Ziglar e illustrato da Marco Renna, Ares decide di chiudere lo scontro dimostrando tutta la sua potenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Thor morto, l’eroe che diventa il dio più potente della marvel

