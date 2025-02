Ilrestodelcarlino.it - Trovati droga e ospiti non registrati, hotel di Rimini chiuso per un mese dal Questore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 febbraio 2025 - Undella zona sud della città è statoper undalla polizia, applicando l'articolo 100 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per gravi irregolarità nella gestione degli. Controlli e segnalazioni Nel giro di pochi giorni, infatti, gli agenti sono intervenuti più volte nella struttura ricettiva, a seguito di una segnalazione, verificando di fatto alcune irregolarità. In un caso, il 28 gennaio scorso, i poliziotti della divisione di polizia amministrativa e della Squadra mobile, a seguito di un controllo, hanno denunciato due persone, di origine tunisina, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Violazioni e reati Nello stesso, il personale della polizia amministrativa, ha accertato l'omessa comunicazione alla Questura, da parte del titolare, delle generalità degli, in violazione di quanto previsto dall’art.