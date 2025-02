Lanazione.it - Solidarietà: da Fimaa Confcommercio una donazione alla Onlus Amici per l’Africa

Pisa, 6 febbraio 2025 – Il grande cuore degli agenti e mediatori immobiliariPisa batte per laper l'Africa. Il ricavato raccolto in occasione della cena degli auguri di Natale è stato interamente devoluto all'associazione con sede a Cascina che dal 2008 si occupa di progetti di sviluppo nel Burkina Faso, nella zona sub-sahariana del continente africano. “Abbiamo voluto dare un significato più profondo al tradizionale appuntamento che organizziamo per le festività natalizie - racconta il presidentePisa Mauro Buccioni - contribuendo con un concreto gesto dialle tante attività e progetti cheper l'Africa porta avanti con grande impegno e determinazione, ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a questa”.