Terzotemponapoli.com - Napoli, ‘i conti e le riflessioni’ di Chiariello

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Radio CRC, radio ufficiale del, Umbertosi è espresso con il suo punto. Di seguito le sue parole tratte dalla trasmissione ‘A Pranzo con’. “C’è un passaggio nel discorso di Manna nel corso della Conferenza Stampa di ieri che è stato poco “attenzionato” e sottolineato. Manna ha detto: “I soldi ci sono e non li abbiamo voluti usare per metterli a bilancio per coprire le spese del mercato estivo o le perdite di gestione di quest’anno”. Voglio citare l’analisi compiuta dall’analista Fabrizio Vettosi che ha analizzato il bilancio delcome fa ogni anno. In sintesi, possiamo osservare che messo a confronto ilcon la Juventus, il Milan e l’Inter è il club più piccolo per dimensione”. Idel“Il club partenopeo ha un fatturato netto di 250 milioni a fronte di un fatturato nettamente superiore delle altre tre.