USA stop ai pacchi da Cina e Hong Kong L’effetto su Temu e Shein | Irragionevole

Il servizio postale degli Stati Uniti (USPS) ha annunciato che a partire dal 5 febbraio, non accetterà piùprovenienti dallae da«fino a nuovo avviso». Le poste americane hanno giustificato la decisione alla luce della guerra commerciale tra Washington e Pechino iniziata dal presidente degli Usa Donald Trump con l’imposizione dei dazi del 10% sui prodotti cinesi. A cui il gigante orientale ha risposto con una sovrattassa del 15% su carbone e gas americani. Oggetto della nuova politica delle poste americane è anche una scappatoia stralciata con gli ultimi provvedimenti presidenziali. Nota come «de minimis», consentiva l’ingresso dicinesi negli Usa senza il pagamento di tasse doganali quando il valore della spedizione era inferiore agli 800 dollari.colpite dal blocco deidallaagli UsaLa decisione comunicata con una nota brevissima, ha avuto un immediato impatto sulle società cinesi di e-commerce come, le cui azioni hanno registrato un netto calo in borsa.