L' insospettabile bar di quartiere che fa uno spaghetto alle vongole niente male

C'erano una volta le tavole calde, i bar specializzati nei pranzi espressi a prezzi abbordabili, primo secondo contorno acqua caffè, con i grandi frigoriferi dei gelati confezionati da cui si affacciavano i bambini in punta di piedi. Ce ne sono sempre meno, quelli che rimangono spesso non sono un granché. Oggi nei bar disi mangiano tramezzini, panini, bignè troppo spesso rinsecchiti, "cornetti" se vivete al centro-sud o "brioche" se vivete al nord, i frigoriferi invece sono sempre più verticali. Fortuna che qualche bar tavola calda resiste, altri invece si rinnovano non cambiando la vecchia formula. È il caso di Caffè Elisa, una piccola insegna di Roma che il venerdì vale la pena raggiungere per poter mangiare in pausa pranzo una pasta con leper essere un semplice bar.