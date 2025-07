Accordo raggiunto Marco Perin rivestirà la maglia della Mens Sana | E’ quella che sento mia

Il grossetano Marco Perin è un nuovo giocatore della Mens Sana Basket. Per Marco, play guardia classe ’93, si tratta di un ritorno avendo indossato per quattro anni di settore giovanile la maglia biancoverde. "Torno a casa perché per me la Mens Sana è casa – dichiara Perin –. Qui ho giocato gli anni di settore giovanile, che hanno segnato la mia carriera oltre che aver rappresentato un periodo importantissimo della mia vita. Tornare a Siena, rientrare al PalaEstra e vestire i colori biancoverdi è per me un’emozione immensa. È bastato veramente poco perché Riccardo Caliani mi convincesse di tornare a Siena e indossare questa maglia che a distanza di anni mi sento ancora cucita addosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

