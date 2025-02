Ilgiorno.it - Variantina più pulita grazie alle telecamere

Saranno lea monitorare il tracciato dove sorgerà la "" la nuova strada che permetteràauto di raggiungere la Lomazzo - Bizzarone senza dover passare per il centro del paese. Il provvedimento è necessario per garantire la sicurezza e la pulizia dell’area fino all’inizio dei lavori di cantiere, in programma entro la fine dell’anno, dopo una prima bonifica effettuata dal Comune. "Abbiamo trovato rifiuti di tutti i generi, compresi sedie rotte, lavatrici ed eternit che è l’unica cosa che non è stata ancora rimossa perché richiede l’intervento di una ditta specializzata per evitare contaminazioni - spiega il sindaco Simone Moretti - Ringraziamo i cittadini che ci hanno segnalato la situazione e adesso cercheremo di tenere l’area, anche con l’aiuto di alcuneper evitare nuovi abbandoni.