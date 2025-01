Biccy.it - Lady Gaga canta una nuova canzone composta con il fidanzato

Leggi su Biccy.it

si è unita alla lunga lista di artisti che si sono esibiti al Fire Aid, il concerto al Kia Forum e all’Intuit Dome per le vittime degli incendi in California. La Germanotta hato Shallow e Always Remember Us This Way e poi anche un inedito scritto con ilproprio per l’evento.“Stavo riflettendo su cosare stasera, volevo fare un pezzo pieno di speranza. Ma non trovavo nulla di adatto. – ha continuato– Poi alla fine ho composto unacon il mio compagno Michael Polansky. È solo per stasera, è solo per voi. Abbiamo bisogno di tante cose, ma la cosa più grande di cui abbiamo bisogno è il temp, perché il tempo guarisce. È stato un periodo orribile e spaventoso, ma è in momenti del genere che le persone si uniscono e capiscono quanto hanno bisogno l’uno dell’altro, ed è così che voglio ricordarci per sempre”.