Zonawrestling.net - Dustin Rhodes parla dei suoi anni bui a causa della dipendenza da alcol e droghe

Leggi su Zonawrestling.net

ha speso gran partesua carriera in WCW e WWE dove è noto con il nome di Goldust. La sua ultima esperienza in WWE si è chiusa nel 2019 con successivo approdo alla AEW di Tony Khan. Tra il 2000 ed il 2008ha vissutobui ada farmaci e alcool e ne ha recentementeto tramite un post su X.GlibuiTramite un post su X,è tornato are del periodo più difficilesua vita: “Tra il 2000 ed il 2008 ho sofferto di. Ho perso tutto in quel periodo. Ho rinnegato mia figlia, la mia famiglia e tutti quelli che mi stavano attorno. Non mi interessava nulla, non pensavo di avere un problema. Ho venduto tutto quello che avevo. Nel 2008 vivevo in un garage. Diversi dottori e specialisti mi seguivano.