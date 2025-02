Fanpage.it - Autolesionismo in cella per Padovani, la sorella di Alessandra Matteuzzi: “Conosco il suo lato più subdolo”

Giovanni, l'uomo che nel 2022 uccise sotto casa a Bologna la ex compagna, negli ultimi tempi avrebbe più volte tentato il suicidio e per questo presto potrebbero trasferirlo nel reparto psichiatrico del carcere di Reggio Emilia. Ladella vittima: "Non accetta il carcere".