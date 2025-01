Quotidiano.net - Vittorio Sgarbi e la Natività nell'arte: il divino che diventa umano

Leggi su Quotidiano.net

Parlare condisignifica immergersi in un fiume in piena di riferimenti, aneddoti e riflessioni che attraversano secoli di storia e bellezza. Il critico d', noto per la sua passione incontenibile e il suo sguardo acuto, è stato ospite del vodcast "Il piacere della lettura" per presentare il suo ultimo libro,. Madre e Figlio, edito da La Nave di Teseo. Un volume prezioso, non solo per il tema affrontato, ma anche per la cura editoriale; un viaggioa rappresentazione artistica della maternità e del sacro, dalla pittura medievale al Novecento. "Laè il tema fondamentale del cristianesimo", afferma. "Non è Dio che crea il mondo, ma il mondo che esiste con un'umanità di cui Dio è Figlio, attraverso la Vergine". Un ribaltamento radicale che si traduce in immagini potenti: la Madonna col Bambino, dove il bambino è un uomo, il Dio che si fa carne.