Verso le Olimpiadi invernali Bormio chiede i tempi di occupazione delle piste

"Speriamo che si trovi a breve una soluzione ragionevole e che si riesca a capire in fretta qualie quali impianti potranno essere aperti nel periodo2026". La considerazione, affatto banale, è di Valeriano Giacomelli, l’amministratore delegato della SIB (Società Impianti), che, ad un anno dal via della rassegna a cinque cerchi in cuireciterà la parte della protagonista ospitando le gare di sci alpino maschile e di sci alpinismo, non ha ancora ricevuto direttive in merito a quali impianti e a quali tracciati potranno essere utilizzati dai turisti, nel periodogare olimpiche. "Attualmente non c’è nessuna certezza in tal senso – dice -, non si sa con precisione quali aree saranno off limits per i turisti in occasione dell’evento olimpico. Sono certo che stanno lavorando ad una soluzione, ma mi auspico che isiano brevi perché allo stato attualecose non sappiamo cosa dire, a tale proposito, a chi, turisti e tour operator, sta programmando soggiorni anel periodo