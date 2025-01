Sport.quotidiano.net - Verso la 41esima edizione: già 2.600 partecipanti, si valuta di aumentare i posti di altre cinquecento unità. Boom di iscrizioni per la Half Marathon

Un vero e propriodiper laFirenze in programma il 6 aprile. Infatti, a oltre due mesi di distanza dall’evento, sono molti più dello scorso anno in questo stesso periodo ad aver già scelto di partecipare. Quando domenica scorsa è scattato il cambio di tariffa il Comitato organizzatore che fa capo a Uisp Firenze e che anche quest’anno sarà coordinato da Marco Ceccantini ha fatto il punto della situazione e ha verificato che sono già 2.589 gli iscritti, mentre lo scorso anno alla stessa data e scadenza erano stati 1.170. Il prossimo passaggio del cambio di tariffa è ora fissato per il 28 febbraio ed entro quella data quindi si può beneficiare ancora di un ribasso sul prezzo pieno di iscrizione. Per gli atleti questo periodo resta ottimale per decidere di programmare la preparazione all’evento e goderselo nel migliore dei modi.